Vulkaneifel: Angetrunkener Biker kommt von Fahrbahn ab und landet im Gebüsch

GILLENFELD. Am 19.5.2023, gegen 19.30 Uhr, führte ein 35-jähriger Motorradfahrer sein Fahrzeug im Bereich der Strohner Straße in Gillenfeld. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebüsch.

Es war dem Glück zu verdanken, dass der Motorradfahrer nicht verletzt wurde. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser mit 0,5 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)