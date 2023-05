Handtaschen durchwühlt und vor Hund geflohen: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In der vergangenen Nacht wurde der Police Grand-Ducale kurz vor 1.00 Uhr ein Einbruch in Bergem gemeldet. Ein unbekannter Täter war durch eine Schiebetür an der Rückseite eines Hauses in das Innere gelangt und hatte dort mehrere Handtaschen durchwühlt.

Als der Einbrecher jedoch von einem Hund gestört wurde, ergriff er die Flucht. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Ergebnis. Ermittlungen wurden in die Wege geleitet.

Gegen 4.15 Uhr überraschte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Rollingergrund zwei Einbrecher, welche an seiner Schlafzimmertür standen. Die unbekannten Täter hatten zuvor mehrere Räume durchsucht, als sie auf den Einwohner trafen aber sofort die Flucht ergriffen. Die Polizei ermittelt.

Am Abend wurde ein weiterer Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Esch gemeldet. (Quelle: Police Grand-Ducale)