Bitburg: Hausbewohnerin schlägt mit Besen auf Polizistin ein

BITBURG. Am Nachmittag des 18.05.2023 führte ein Streifenteam der Polizeiinspektion Bitburg in einem Mehrfamilienhaus in Bitburg eine Anschriftenüberprüfung durch.

Eine 58 Jahre alte Hausbewohnerin, die in keinem Bezug zu den durchgeführten Ermittlungen stand, kam dabei aus ihrer Wohnung und attackierte die Einsatzkräfte unvermittelt mit einem Besen.

Die Frau schlug mit dem Gegenstand auf eine Polizistin ein. Ein Anlass für das Handeln der Hausbewohnerin war nicht nachvollziehbar. Die 28-jährige Polizeibeamtin wurde durch den Angriff leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber anschließend fortsetzen.

Die Hausbewohnerin wurde das Streifenteam überwältigt und anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.