Irre Verfolgungsfahrt auf der A64: 23-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und rammt zwei Polizeiwagen

SCHWEICH/TRIER/LUXEMBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, beabsichtigte am frühen Freitagmorgen, 19.05.2023, eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Schweich gegen 01.10 Uhr einen Pkw auf der A602, Fahrtrichtung Trier, einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Nachdem das Fahrzeug mittels Anhaltezeichen an der Anschlussstelle Kenn von der Autobahn herunter geführt werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer und entzog sich der Kontrolle in Richtung Trier. An der Anschlussstelle Ehrang wechselte er auf die A64 in Richtung Luxemburg. Im Bereich Trierweiler wurde das Fahrzeug von zwei Streifenwagen der Polizei Trier aufgenommen.

Im Anschluss versuchten die drei beteiligten Streifenwagen den Fahrer des Fahrzeuges herunter zu bremsen, was jedoch nicht gelang. Dabei touchierte der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges in zwei Fällen zwei Streifenwagen, sodass diese leicht beschädigt wurden.

Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeien aus Trier und Luxemburg konnte das Fahrzeug nach Grenzübertritt durch die Polizei Luxemburg gestoppt werden.

Wie sich heraus stellte war der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Bitburg, die die Ermittlungen derzeit führt, bittet Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet oder behindert wurden, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.