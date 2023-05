Internationaler Tag gegen Queer-Feindlichkeit: Rathaus und Landkreis Trier-Saarburg hissen Flagge

Zum heutigen “IDAHOBIT”, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, demonstrieren weltweit gegen Diskriminierung und für Akzeptanz.

Am 17. Mai 1990 strich die WHO Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten (erst seit 2022 wird Transidentität nicht mehr als Störungsbild diagnostiziert). In Erinnerung an dieses Ereignis findet jährlich am 17. Mai der IDAHOBIT statt.

Das Recht jedes Menschen, ohne Diskriminierung selbstbestimmt zu leben, wird für queere Menschen täglich in Frage gestellt. Mehr als sechzig Länder weltweit verfolgen gleichgeschlechtliche Liebe. Transidenten und intergeschlechtlichen Menschen wird das Recht, ihr Geschlecht selbstbestimmt zu leben, oft mit Gewalt abgesprochen.

In mehreren rheinland-pfälzischen Städten wurden und werden Aktionen anlässlich des “IDAHOBIT” organisiert. In Trier wurde beispielsweiuse an der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sowie am Rathaus Trier eine entsprechende Flagge gehisst.

Tolle Aktion: Die Trierer SPD-Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz, “leiht” ihren Instagram-Account am heutigen Mittwoch an Vince vom Café Schmitz in Trier aus, der die Followerinnen und Follower mit durch den Tag nimmt und erklärt, worum es genau geht und was gegen Queerfeindlichkeit getan werden kann – Schaut doch mal rein!

