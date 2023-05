10 Jahre Patenschaftsprojekt “Balu und Du”: Balus und Moglis im Kürenzer Schlosspark

TRIER. „Mentoring auf Zeit. Wirkung fürs Leben“, so lautet das Motto von „Balu und Du“. Im Rahmen des bundesweiten Patenschaftsprojekts begleiten junge Menschen (Balus) ein Jahr lang jeweils ein Grundschulkind (Mogli) auf seinem Lebensweg.

In Trier fungiert der Caritasverband als Träger des Projektes, das nun schon seit 10 Jahren mit großem Erfolg läuft. Zum Jubiläum lud „Balu und Du“ Anfang Mai zu einem bunten Fest im Schlosspark in Alt-Kürenz. Nach einer kurzen Begrüßung durch Kerstin Ludwig, Leiterin der Caritas-Beratungsdienste, erzählten Projektkoordinatorin Isabel Bosch und Projektverantwortliche Annebärbel Neurohr-Marquenie mehr zur Idee hinter „Balu und Du“ und seiner Entwicklung in Trier.

„Eine besondere Herausforderung war die Pandemie“, so Neurohr-Marquenie. „Ich bin sehr froh, dass es unseren Balus gelungen ist – dank digitaler Medien –, auch in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu den Moglis aufrecht zu erhalten.“ Cartoonist Johannes Kolz, der seit 2022 Schirmherr des Projektes in Trier ist, kennt die Folgen der Pandemie bei Kindern aus seinem Engagement an Grundschulen. „Ein solches Projekt ist so wichtig nach der Pandemie und den besonders für Kinder so blöden Jahren.“

Auch Caritasdirektor Dr. Bernd Kettern kam zu Wort, der den Aspekt der Nachhaltigkeit des Projektes betonte: „Die Balus helfen ihren Schützlingen, mit den Tücken des Alltags zurecht zu kommen und tragen damit nachhaltig dazu bei, Biographien zu verändern.“ Diesen Aspekt griff auch Dominik Esch, Geschäftsführer des Balu und Du e. V., auf, der an die öffentliche Hand appellierte, diese hochwirksame Art der außerschulischen Begleitung dauerhaft zu unterstützen.

Der Dank aller Redner galt dabei den aktiven und ehemaligen Balus, die stets mit viel Herzblut und Engagement bei der Sache sind und waren. Auch den zahlreichen Unterstützern und Spendern wurde gedankt, ohne die eine Durchführung des Projektes nicht möglich wäre.

Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Präsentation des Kinderrechte-Songs der Trierer Musikerin Julia Reidenbach. Im Rahmen einer Gemeinschaftsaktivität hatte die Chorleiterin ihren eigens komponierten Song „Kinder haben Rechte“ mit viel persönlichem Einsatz mit den Moglis und Kindern einer Projektgruppe der Reichertsberg-Grundschule aus Trier-West geprobt und aufgenommen. Unterstützt wurden sie durch Stefan Schoch (Recording, Mix, Mastering und Schlagzeug), Benedikt Reidenbach (Gitarre und Bass) sowie Simon Engelbert (Foto und Video). Beim Jubiläum sangen die Kinder zusammen mit den Balus den Song vor einem begeisterten Publikum. Das Video zum Song ist im Internet unter www.caritas-region-trier.de/baluunddu zu sehen.

Im Anschluss an die Aufführung konnten sich alle Gäste bei bestem Wetter über Speis und Trank, eine Malaktion mit fachkundiger Unterstützung durch Johannes Kolz sowie zahlreiche über den Park verteilte Spielangebote freuen (Quelle: Caritasverband Trier e. V.)