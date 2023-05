Mitreden auf neuer Webseite: Stadt Trier präsentiert neue Bürgerbeteiligungsplattform

TRIER. Nach rund 14 Jahren – davon zehn als Bürgerbeteiligungsplattform – wird trier-mitgestalten.de durch eine neue umfassende städtische Bürgerbeteiligungsplattform abgelöst. Auf die Bürgerinnen und Bürger warten im Mai bereits zwei Beteiligungsmöglichkeiten.

Das teilte die Stadt Trier heute in ihrer neuen Ausgabe der Trierer Rathaus Zeitung am Dienstag mit.

Auf mitgestalten.trier.de informiert die Stadtverwaltung in Zukunft über anstehende Bürgerbeteiligungsformate. Alle Interessierten sind eingeladen, sich dort mit der Stadtverwaltung über anstehende Themen und Projekte auszutauschen und ihr Wissen und ihre Vorschläge einzubringen. Auf der Plattform können sich alle beteiligen, die in Trier leben oder einen Bezug zur Stadt haben.

Warum gibt es eine neue Plattform?

Die bisherige Plattform www.trier-mitgestalten.de war in ihren technischen Möglichkeiten veraltet. Die Funktion, Mängel, Ideen oder Beschwerden ganzjährig einzugeben, wurde bereits im Dezember 2022 durch das städtische Portal anliegen.trier.de abgelöst. Dank der erfolgreichen Bewerbung für eine Förderung im Bundesprogramm „Lebendige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, kann die Bürgerbeteiligung in Trier auf neue Füße gestellt werden. Teil der Projektförderung ist der Aufbau einer Bürgerbeteiligungsplattform.

Die Stadtverwaltung hat daraufhin die Einführung einer solchen Plattform sowie die gleichzeitige Ablösung der alten Beteiligungsplattform beschlossen. Damit sollen Synergien geschaffen und eine neue gesamtstädtische Möglichkeit für digitale Bürgerbeteiligung aufgebaut werden.

Was passiert mit Ideen und Beschwerden? Wo kann ich Mängel melden?

Auf der neuen Seite mitgestalten.trier.de sind Meinungen zu konkreten Projekten gefragt. Für andere Vorschläge, Beschwerden oder Mängel gibt es die städtische Plattform „Anregung – Lob – Beschwerde“ unter anliegen.trier.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Was können die Bürger auf der Plattform machen?

Auf mitgestalten.trier.de gibt es unterschiedliche Beteiligungsangebote zu verschiedenen Projekten, Vorhaben und Themenfeldern. Die Form des Mitmachens unterscheidet sich teilweise von Projekt zu Projekt. Je nach Thema kann es die Möglichkeit geben, sich aktiv mit einem Vorschlag einzubringen, an einer Diskussion zu beteiligen oder über etwas abzustimmen. Durch die digitale Bürgerbeteiligung sollen die Triererinnen und Trierer an den Plänen und Entscheidungen der Stadtverwaltung teilhaben können. Oft wird die digitale Mitmachmöglichkeit mit Informations- und Beteiligungsangeboten vor Ort kombiniert.

Wie melde ich mich an?

Die Registrierung erfolgt auf der Startseite über „Registrieren“. Auch bisherige Nutzer von trier-mitgestalten.de müssen sich neu registrieren.

Wie geht es auf der Plattform weiter?

Mitte Mai stehen bereits zwei Bürgerbeteiligungsformate an: Zum einen der Bürgerhaushalt, zum anderen eine digitale Beteiligung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Ein ausführlicher Bericht darüber folgt in der nächsten Ausgabe der Rathaus Zeitung.

Wie kann man ohne Internet mitmachen?

Bei vielen Bürgerbeteiligungen wird es auch Aktionen und Beteiligungsangebote vor Ort geben. Beim Bürgerhaushalt wird es wieder die Möglichkeit geben, seine Ideen schriftlich oder telefonisch einzureichen. Bei Fragen steht die Koordinatorin für Bürgerdialog, Johanna Pfaab, telefonisch (0651/ 718-2131) oder per E-Mail zur Verfügung: buergerbeteiligung@trier.de

(Quelle: Johanna Pfaab / Trierer Rathaus Zeitung vom 09.05.23)