Weichen für die Zukunft gestellt: Jahreshauptversammlung der Schreiner-Innung Westeifel

DAUN. Über 30 Schreiner aus der Westeifel hatten sich Mitte April versammelt, um die Weichen für die Zukunft ihrer Innungsarbeit zu stellen. Im Landarthotel “Beim Brauer” in Daun-Steinborn stand dafür eine umfassende Tagesordnung mit Neuwahlen in allen Innungsgremien auf dem Programm. Zudem konnten besondere Ehrungen ausgesprochen werden.

So wurde Ehrenobermeister Otmar Koch für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Vorstand und in der Innung geehrt. Obermeister Rainer Schüller dankte Koch für seine vielfältigen Dienste und überreichte Urkunde und Präsent an seinen Handwerkskollegen. Koch, der zuletzt als stellvertretender Obermeister noch im Vorstand aktiv war, trat nicht erneut zu Wahl an. Sein Amt übernimmt Klaus Baulesch.

Als zweiter Stellvertreter wurde Reinhard Grün wiedergewählt. Rainer Schüller wurde als Obermeister ebenso für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Die Aufgaben der Lehrlingswarte übernehmen unverändert Hans-Josef Schon und Peter Schröder. Als Beisitzer sind weiterhin tätig Martin Hoffmann, Rainer Daniels, Wolfgang Lamberty, Stephan Ludwig, Stefan Michels, Peter Müller, Alexander Munkler und Fabian Koch.

Die Aufgaben der Kassenprüfer liegen beim wiedergewählten Horst Michels und neu bei Udo Görres. Ihr Stellvertreter ist jetzt Karl-Josef Post.

Obermeister Rainer Schüller, der im Amt bestätigt wurde, und der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Raimund Licht dankten allen Innungskollegen für deren ehrenamtliches Engagement. Schüller, der seit 2016 an der Spitze der Innung steht, blickt positiv nach vorne: “Ich gehe gerne in eine weitere Amtsperiode als Obermeister. Mit engagierten Vorstandskollegen und den Ehrenamtlichen in den Gesellenprüfungsausschüssen können wir viel für unser Handwerk bewegen.”“

Die Ehrenamtlichen in den Gesellenprüfungsausschüssen der Innung sind für die Abnahme der Prüfungen verantwortlich. Hier standen Neuwahlen der Arbeitgebervertreter an. Für die nächste Wahlperiode ab 1. August werden insgesamt 14 Innungsmitglieder für fünf Jahre hierfür verantwortlich zeichnen.

Weiterer Tagesordnungspunkt war die Neuordnung der überbetrieblichen Lehrgänge. Die Innung hat sich dafür ausgesprochen, dass zu Beginn der Lehrzeit der Grundkurs auf zwei Wochen ausgedehnt werden soll. Neu gestartete Auszubildende erhalten somit gleich zum Ausbildungsanfang ein sicheres Fundament an Basiswissen vermittelt.

Zu Gast an der Mitgliederversammlung waren auch Jungmeister, die erst kürzlich ihre Schreinermeisterprüfung abgelegt haben. Sie wurden von der Versammlung beglückwünscht.

Bereits 25 Jahre liegt für Innungsmitglied Alexander Munkler die Meisterprüfung zurück. Er erhielt den silbernen Meisterbrief überreicht.

Stolz ist man aber auch auf die neue Generation an Schreinern. So war Geselle Aaron Dedisch zu Gast, der bei der Bitburger Braugruppe seine Ausbildung absolviert hatte. Er war letztes Jahr Landessieger beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks geworden und hatte sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Hier erzielte er den 6. Platz. Obermeister Schüller gratulierte zu dieser besonderen Auszeichnung.

“Wir haben wirklich tolle Leute in unseren Reihen. Es macht Spaß, sich auszutauschen und im Kollegenkreis gut zusammenzuarbeiten. Darum nehmen wir uns auch gerne die Zeit für Innungsausflüge”, berichtet Schüller. Vor einem halben Jahr ging es für zwei Tage zusammen ins Frankenland zu einem großen Zulieferer der Schreinerbranche. Im Februar besuchte die Innung die Holzwurmsitzung in Köln. Nach den Sommerferien ist ein Wandertag geplant.

Den Versammlungsabend rundete Innungsmitglied Kevin Pauls mit Fachinformationen rund um das Thema Insektenschutz ab. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)