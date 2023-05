Neues Nordbad in Trier: Badesaison nach Komplettsanierung eröffnet

TRIER. Nach zweieinhalb Jahren Komplettsanierung ist das Freibad in Trier-Nord am Montag, 1. Mai, in die erste Badesaison im neuen Nordbad gestartet.

Das teilt die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe mit. Für Frühschwimmer öffnete sich die Tür bereits morgens um 6 Uhr. „Wir freuen uns riesig, dass es endlich losgeht und sind sehr gespannt, wie die Neuerungen bei unseren Badegästen ankommen”, fieberte Betriebsleiter Christian Reichert dem ersten Badetag entgegen.

Eine offizielle Eröffnungsveranstaltung mit geladenen Gästen und einem anschließenden Tag der offenen Tür mit Technikbesichtigung stehen am Samstag, 20. Mai, auf dem Programm. Da sich dann auch die Trierer Vereine präsentieren wird es dann nur einen eingeschränkten Badebetrieb geben.

Das Nordbad öffnet montags bis samstags von 6 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Die Badezeit endet jeweils 15 Minuten vor Schließung. Die Kasse schließt 30 Minuten vor Ende der Badezeit. Erwachsene zahlen fünf Euro für die Tageskarte (ermäßigt drei Euro). Eine 10er-Karte kostet 44 Euro (ermäßigt 24 Euro). Der Preis der Saisonkarten für Nord- und Südbad liegt bei 100 Euro. Das Südbad öffnet voraussichtlich Ende Mai.

(Quelle: Rathaus Zeitung Trier)