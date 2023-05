Region: Motorradfahrer schleudert in Straßengraben – schwerverletzt!

FISCHBACH bei IDAR-OBERSTEIN. Am frühen Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich auf der L160, Höhe Fischbach, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Dieser verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und schleuderte in den angrenzenden Straßengraben, wo er letztendlich auch zum Liegen kam.

Durch ein zufällig vorbeifahrendes Fahrzeug konnte der Verunfallte festgestellt werden. Durch einen Rettungswagen kam der erheblich, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Mann ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)