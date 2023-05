Region: 40 Motorräder kontrolliert – Polizei zieht äußerst positive Bilanz

ZELL/PANZWEILER. Am Freitag, dem 28. April, führte die Polizeiinspektion Zell Verkehrskontrollen an der B421 in Zell und Panzweiler mit besonderem Fokus auf Motorradfahrerinnen und -fahrer durch.

Trotz der für Motorradfahrer eher schlechten Witterung kontrollierten die Beamtinnen und Beamten über 40 Krafträder. Hauptsächlich handelte es sich bei den kontrollierten Motorradfahrerinnen und -fahrern um Wochenendtouristen, an deren Fahrzeugen ausnahmslos nichts zu beanstanden war.

Darüber hinaus stellten die Polizisten bei den gleichzeitigen Geschwindigkeitsmessungen keinerlei Verstöße fest. Die Resonanz der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer auf die Kontrolle und das parallele Präventionsangebot war ebenfalls durchweg positiv. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)