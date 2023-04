Vermisstenmeldung: Polizei sucht nach 69-jähriger Ilona Veronika Hawener

REHLINGEN-SIERSBURG. Die Polizei Saarlouis fahndet zurzeit nach der 69-jährigen Frau Ilona Veronika Hawener aus Rehlingen. Frau Hawener ist an Demenz erkrankt und dementsprechend orientierungslos. Seit 19.30 Uhr, 29.4., wird sie von zu Hause vermisst.

Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt – es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 159 cm groß, hat eine normale Statur und ist vermutlich bekleidet mit einem rot-gelb-gemusterten Wollpullover, einer beigefarbenen Stoffhose und weißen Sneakern.

Hinweise zum Aufenthalt von Frau Hawener bitte an die Polizei Saarlouis unter der Telefonnummer: 06831/9010 oder per E-Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)