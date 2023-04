Gefahr für die Allgemeinheit: 20-Jähriger Sexualtäter aus Wittlich in Psychiatrie

WITTLICH/TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, hat vor dem Landgericht Trier der Strafprozess gegen einen 20-Jährigen aus dem Raum Wittlich begonnen, dem die Staatsanwaltschaft sexuellen Kindesmissbrauch in einem Fall, versuchten sexuellen Kindesmissbrauch in einem zweiten Fall sowie Körperverletzung in beiden Fällen vorwirft.

Der Mann soll an einer psychischen Störung leiden, die zu verminderter Steuerungsfähigkeit führt. Er befindet sich seit dem 8. Oktober in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.

Am 1.7. letzten Jahres soll er zwei Mädchen am Platz an der Lieser in Wittlich beobachtet haben. Als eines der Mädchen sich mit dem Fahrrad auf den Heimweg machte, habe er einen Zusammenstoß herbeigeführt und sie sexuell belästigt. Da das Mädchen um Hilfe rief, ließ er von ihm ab. Am 6.10. jedoch soll er bei einem anderen Mädchen sein sexuelles Ziel trotz heftiger Gegenwehr des Opfers erreicht haben.

Der Staatsanwalt bezeichnete den Mann als Gefahr für die Allgemeinheit und forderte eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. (Quelle: Trierischer Volksfreund)