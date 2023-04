Polizeikontrolle am Kindergarten in Ayl: Zahlreiche Handy-Sünder und Gurtmuffel erwischt

AYL. Am 27.04.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Saarburg in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr auf der innerörtlichen B51 in Ayl (“im Brühl”) eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Auf diesem Streckenabschnitt befindet sich die Einfahrt zum Kindergarten.

Das teilte die Polizei Saarburg mit. Bei der Kontrolle wurden 14 Bußgeldverstöße aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt gefertigt. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg geahndet.

Ebenfalls wurden weitere Verwarnungsgeldverfahren hinsichtlich nicht angelegter Anschnallgurte und nicht mitgeführter Dokumente eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Saarburg möchte erneut sensibilisieren, dass gerade im Kindergartenbereich eine erhöhte Gefahr für das plötzliche Überqueren der Straße durch Kinder gegeben ist und hier mit einer besonderen Vorausschau gefahren werden sollte.

Zu beachten ist, dass das Benutzen des Mobiltelefons von 5 Sekunden bei 50 km/h zu einer Strecke von 70m führt, die dadurch ohne Blick auf die Straße zurückgelegt wird. Daher wird die Polizeiinspektion Saarburg zukünftig vermehrt stationäre Verkehrskontrollen an dieser Örtlichkeit durchführen.