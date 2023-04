Klasse: Jugendleitung vorgestellt – SG Zewen/Igel/Langsur baut Jugendarbeit weiter aus

ZEWEN. Die Jugendabteilung der SG Zewen/Igel/Langsur – kurz SG ZIL – betreibt seit mehreren Jahren eine gute und stetig wachsende Jugendabteilung. Momentan sind bereits die Mannschaften von Mini Bambini bis zur B-Jugend besetzt. Zur neuen Saison 23/24 hat der Verein nun eine komplette Jugendleitung vorgestellt mit dem Ziel, auf Dauer eine durchgängige sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bis in den angrenzenden Seniorenbereich zu gewährleisten.

Die Gesamt-Jugendleitung der Spielgemeinschaft übernimmt Dominik Wintersig, der zudem auch unter Cheftrainer Patrick Zöllner neuer Co Trainer der ersten Mannschaft sein wird. Zudem übernimmt der 31-Jährige auch die Jugendleitung des SV Igel und das Torhütertraining im höheren Jugendbereich.

Wintersieg ist seit der Saison 2019 Vereinsmitglied des SV Igel und aktuell Torhüter der ersten Mannschaft. Er verfügt über eine aktuelle B-Lizenz und war zudem bereits Jugendtrainer bei SV Eintracht Trier sowie dem FSV Trier Tarforst.

Unterstützt wird er dabei von den beiden weiteren Jugendleitern Kathie Galle (SV Zewen) und Richard Reinert (SV Langsur), die schon langjährige Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit aufweisen können. “Wir sind froh, in allen drei Stammvereinen kompetente und engagierte Leute in diesem Bereich vereinen zu können”, teilt der Verein mit

In der kommenden Saison 23/24 werden folgende Teams an den Start gehen:

Die Teams werden von gut ausgebildeten Trainern (meist mit Trainerlizenz) auf den drei Sportanlagen in Zewen (Kunstrasen), in Igel sowie in Langsur (beides Rasenplätze) altersgerecht betreut und trainiert.

Interesse?

Sollten der Verein Ihnen und Ihren Kinder Interesse am Fußballspiel und unseren Vereinen geweckt haben, sind Sie und alle Kinder und Jugendlichen recht herzlich zu einem Probetraining/Schnuppertag eingeladen. Weitere Infos und Kontakte findet ihr HIER.