Vandalismus in Thalfang: Straßenschild, Garagentor und Außenbeleuchtung demoliert

THALFANG. Bei der Polizeiinspektion Morbach gingen mehrere Mitteilungen ein, wonach zwei Personen dabei beobachtet wurden, wie diese am heutigen Dienstag, 25.4., gegen 3.30 Uhr in Thalfang in der Hauptstraße Unwesen trieben. Die Personen klingelten an mehreren Anwesen die Bewohner wach und entfernten sich. Zudem wurden nach jetzigem Ermittlungsstand ein Straßennamensschild, ein Garagentor und eine Außenbeleuchtung beschädigt.

Die Ermittlungen zur Sachschadenshöhe dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Morbach (Telefon: 06533/93740 oder Email: pimorbach@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Morbach)