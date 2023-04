Trier: Völlig betrunkener 50-Jähriger knallt auf Bitburger Straße gegen Begrenzungspoller

TRIER. Mit mehr als zwei Promille Alkohol und vermutlich unter akuter Cannabisbeeinflussung setzte sich ein 50-jähriger französischer Staatsangehöriger am gestrigen Sonntagabend hinters Steuer. Seine Fahrt endete jedoch bereits in der ersten scharfen Rechtskurve der “Bitburger” stadtauswärts in der beginnenden Bergaufpassage.

Hier überfuhr er einen hohen Bordstein und kollidierte mit zwei Begrenzungspollern des angrenzenden Gehwegs, was diverse Beschädigungen an dem Kleinwagen zur Folge hatte. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Das Unfallgeschehen war von zwei entgegenkommenden Zeuginnen beobachtet worden, die die Polizei informiert hatten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich folglich wegen des Vorwurfs der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. (Quelle: Polizeiinspektion Trier)