Trier: 25 jähriges Jubiläum bei Kraft Bräu – Spezialbiere und tolle Highlights im Jubiläumsjahr

TRIER. Seit 1994 feiert die deutsche Brauwirtschaft jedes Jahr am 23. April den Tag des deutschen Bieres. Vor mehr als 500 Jahren wurde an diesem Tag im Jahr 1516 die bayerische Landesverordnung erlassen, in der ein Passus das sogenannte Reinheitsgebot festlegte.

Auf immerhin schon 25 Jahre Geschichte blickt Kraft Bräu zurück. Die erste Trierer Hausbrauerei im Hotel- Restaurant Blesius Garten wurde im Oktober 1998 gegründet. „Für uns ist das natürlich ein besonderer Grund zu feiern“, betont Inhaber Klaus Tonkaboni, „und daher soll das ganze Jahr zum Jubiläumsjahr werden.“

Zum Jubiläum wird es einige besondere Biere geben, wie Brauer Sebastian Nguyen verrät. „Es wird immer mal wieder Neuauflagen von einigen unserer in der Vergangenheit gebrauten Spezialbiere geben. Dazu kommen noch ein paar Highlights, zu denen ich natürlich noch nichts sagen will. Ein erstes Bier konnten allerdings schon die Mitglieder des Kraft Bräu Klubs exklusiv probieren und sie waren absolut begeistert!“

Eine gute Gelegenheit, auf den Kraft Bräu Geburtstag anzustoßen, wird der traditionelle Maibockanstich am 1. Mai im Blesius Garten sein. Zur offiziellen Biergarteneröffnung mit Livemusik gibt es wie jedes Jahr mit dem Maibock eine besondere saisonale Bierspezialität zu verkosten, die durch ihre hopfige Note und den kräftigen Körper perfekt den Frühling einläutet.

Anlässlich des Jubiläums wurde auch die Kraft Bräu Webseite neugestaltet und auf den aktuellen Stand gebracht.