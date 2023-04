Feiger Angriff auf Rettungskräfte: Rettungswagen mit Stahlkugeln beschossen

SAARBRÜCKEN-MALSTATT. Am Sonntag, den 23.4.2023, gegen 16.30 Uhr, befand sich ein Rettungswagen an einer Rot zeigenden Ampel im Bereich Lebacher Straße/Alte Lebacher Straße in Saarbrücken. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Rettungswagen von zwei Stahlkugeln mit einem Durchmesser von acht Millimetern im Bereich der A-Säule getroffen. Es entstand Sachschaden und keiner der Insassen wurde verletzt, da das Geschoss die Scheibe nicht durchdringen konnte.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Stahlkugeln konnten vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Wer Zeuge des Vorfalls wurde oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (Telefon: 0681/97150) oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)