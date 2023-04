Luxemburg: Versuchter Raubüberfall mit Messer – Täter in die Flucht geschlagen

LUXEMBURG. Am gestrigen Abend kam es an der Place de la gare in Luxemburg-Stadt zu einem versuchten bewaffneten Raubüberfall.

Dabei standen zwei Männer an der Tramhaltestelle Place de la gare als zwei andere Männer sich ihnen näherten und ihnen ihre Smartphones aus den Händen rissen. Als beide Opfer sich nicht einverstanden erklärten und versuchten, ihre Handys zurückzubekommen, zogen die beiden Angreifer Messer hervor und bedrohten die Opfer. Als diese sich nicht einschüchtern ließen, kam es im Anschluss zu einer Schlägerei, wobei die Opfer ihre Handys zurück erobern konnten.

Die beiden Täter flüchteten in Richtung rue Joseph Junck. Schließlich bemerkte eines der Opfer, dass ihm ebenfalls seine Geldbörse entwendet worden war. Eines der benutzten Messer konnte am Tatort gefunden und beschlagnahmt werden. Keines der beiden Opfer wurde ernsthaft verletzt.

Beschreibung der beiden Angreifer:

Täter 1: Männlich. Zirka 30 Jahre alt. Dunkelhäutig. Bekleidet mit einem roten Oberteil und einer dunklen Hose.

Täter 2: Männlich. Zirka 30 Jahre alt. Dunkelhäutig. Dunkel bekleidet. (Quelle: Police Grand-Ducale)