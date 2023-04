Vulkaneifel: Betrunken mit PKW im Graben gelandet – “Befreiungsversuch” scheitert

DREIS-BRÜCK. Am heutigen Sonntag, gegen 0.40 Uhr, befuhren ein 25- und ein 29-jähriger Mann mit einem Personenkraftwagen die Bundesstraße 410 von Dreis-Brück kommend in Richtung Boxberg. Hier kam der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und steuerte sein Fahrzeug in den Straßengraben. Im Anschluss versuchte er, sein Fahrzeug aus dem Graben zu lenken, was nicht gelang.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun wurde das Fahrzeug und die beiden Fahrzeuginsassen im Rahmen der Streifentätigkeit, neben dem verunfallten Fahrzeug stehend, vor Ort angetroffen. Beide Personen standen sichtlich unter Alkoholeinfluss, verweigerten nach Belehrung die grundsätzlichen Angaben zum Sachverhalt, gaben jedoch beide an, dass sie die verantwortlichen Fahrzeugführer gewesen seien. Beiden Fahrzeuginsassen wurden Blutproben entnommen, die Führerscheine wurden sichergestellt.

Zum Zwecke der Feststellung der Fahrereigenschaft, wurde eine qualifizierte Spurensicherung, in Form der Sicherung von Faser- und DNA-Spuren, sowie der Sicherstellung des Fahrzeuges veranlasst. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)