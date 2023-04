Luxemburg feiert: Prinzessin Alexandra hat geheiratet

LUXEMBURG. Luxemburg-Fähnchen, Blumen und Applaus für eine royale Hochzeit: Die luxemburgische Prinzessin Alexandra (32) hat am Samstag Nicolas Bagory (34) geheiratet.

Das Paar gab sich bei der standesamtlichen Trauung im Rathaus der Hauptstadt das Jawort. Mehrere Hundert Schaulustige waren gekommen, um den beiden auf dem Weg zwischen Palast und Rathaus zuzujubeln. Alexandra ist das vierte Kind und die einzige Tochter des Großherzogs Henri und der Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg.

Die Trauung im Barocksaal des Rathauses fand im kleinen Familienkreis statt. Auf Wunsch der großherzoglichen Familie war er mit Pfingstrosen geschmückt. Kurz davor hatte der großherzogliche Hof noch getwittert: «Bereit für die Hochzeit?» und dazu aufgerufen, das Paar und die großherzogliche Familie auf dem Platz vor dem Rathaus zu begrüßen. Die kirchliche Hochzeit soll am 29. April im französischen Bormes-les-Mimosas stattfinden.

Nach der Vermählung suchte das Brautpaar die Nähe der Luxemburger. Bei leichtem Nieselregen schüttelten die beiden Hände und nahmen Glückwünsche entgegen. Alexandra – im hellen Hosenanzug mit langem Ärmeln und weiter, langer Weste – winkte den Menschen strahlend zu.

Das Brautpaar hatte vergangenen November seine Verlobung bekanntgegeben. Prinzessin Alexandra studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA, bevor sie in Paris einen Abschluss in Philosophie machte. Der Franzose Bagory stammt aus der Bretagne, hat Politikwissenschaft und klassische Literatur studiert und arbeitet heute für soziale und kulturelle Projekte.

Die letzte royale Hochzeit hatte es in Luxemburg im Oktober 2012 gegeben. Da hatten sich der luxemburgische Thronfolger, Erbgroßherzog Guillaume, und Prinzessin Stéphanie das Jawort gegeben. Damals waren Vertreter zahlreicher Königshäuser aus Europa gekommen. Zur Hochzeit von Prinzessin Alexandra und Bagory seien keine Mitglieder anderer Königshäuser eingeladen worden, teilte der Hof auf Anfrage mit.

Am Abend sollte es einen Empfang im Palast gegen. Luxemburg hat rund 660.000 Einwohner und ist das einzige Großherzogtum der Welt.