“Wir müssen unsere Leistung abrufen”: Eintracht Trier gastiert am Samstagmittag bei der SGV Freiberg

TRIER. Die Eintracht gastiert am Samstagmittag bei der SGV Freiberg. Anstoß am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14:00 Uhr im Wasenstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Vergangenen Samstag musste sich der SVE leider nach toller Vorstellung mit 0:1 geschlagen geben. Im Duell mit dem FSV Frankfurt wollte der Ball nicht über die Linie gehen. SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann erwartet, dass man im Spiel gegen Freiberg an die gute Leistung anknüpft und etwas Zählbares mit nach Trier bringt.

Der Gegner SGV Freiberg

Der SGV Freiberg steht mit 26 Punkten auf Platz 14 der Regionalliga Südwest. Unter der Woche mussten sich die Freiberger mit 1:3 gegen den Tabellenführer aus Ulm geschlagen geben. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Freiberg acht Punkte einfahren (2 Siege; 2 Unentschieden; 6 Niederlagen). Bester Angreifer der Freiberger ist der 31-jährige Quadie Barini mit sieben Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth (Knieverletzung), Armin Olayo (Fußverletzung), Vincent Boesen, Kevin Schacht (beide Infekt) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Roland Seitz (Trainer SGV Freiberg) hat die Truppe gut eingestellt und sie holen aktuell die nötigen Punkte. Freiberg hat unter der Woche bereits gegen Ulm gespielt, was am Ende gut für uns ist, da sie ein Spiel mehr in den Beinen haben. Uns erwartet dennoch kein einfaches Spiel und wir müssen unsere Leistung abrufen, um im besten Fall drei Punkte einzufahren.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und die SGV Freiberg einmal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am zwölften Spieltag der laufenden Saison. Am Ende stand ein 1:1 Unentschieden auf der Anzeigetafel. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Jan Dennemärker. Ihm assistieren Luca Schiliro und Tobias Ewerhardy. Bislang leitete der Schiedsrichter 49 Spiele in der Regionalliga Südwest, 47 Oberligapartien und 19 Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum fünften Mal.