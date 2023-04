Trier: Buntes Programm beim Internationalen Museumstag

TRIER. Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, öffnen das Rheinische Landesmuseum Trier, das Stadtmuseum Simeonstift, das Museum am Dom, das Museum Karl-Marx-Haus und die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier zwischen 10 und 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Viele Angebote richten sich an Familien sowie Kinder und laden zum kreativ werden ein. Das detaillierte Programm ist auf den Museumsseiten online abrufbar und liegt in gedruckter Form unter anderem in den Museen und der Tourist-Information aus.

Im Museum am Dom haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Sonderausstellung „…geschrieben auf Munitionskisten. Ikonen gegen den Krieg“ anzusehen und sich durch diese führen zu lassen. Die Werke der ukrainischen Künstler*innen Oleksandr Klymenko und Sofia Atlantova werden durch historische Ikonen aus dem Museumsbestand ergänzt und vermitteln einen Einblick in die klassische und moderne Ikonenmalerei. Auf eine Zeitreise in die Spätantike können sich die Besucher*innen bei gleich drei Führungen freuen. Neben den Führungen zur konstantinischen Deckenmalerei und zum antiken Dom zeichnet der Rundgang „Luxus im antiken Trier“ ein interessantes Bild von St. Maximin und dem Leben der frühen Christen in Trier.

Für die kleinen Besucher*innen liegt eine kostenlose Kinder-Rallye zwischen dem Museum am Dom und dem Domschatz aus. Das Coffeebike macht zwischen 13 und 16 Uhr Halt im Innenhof des Museums und versorgt die Besucher*innen mit Kaffeespezialitäten.

Im Stadtmuseum Simeonstift Trier wartet auf Groß und Klein ein spannendes Programm rund um die Dauerausstellung. Was es Neues im Bestand des Stadtmuseums gibt, erfährt man bei einer Führung mit Kunsthistorikerin Diana Lamprecht. Der Mundartvortrag „Et waor e’maol“ von Hans Karl Meunier bringt den Besucher*innen den Trierer Dialekt näher. Modeinteressierte werden durch den Rundgang „Fashionshow“ von Jette Freiwald in die zeitgenössische Mode aus Trier eingeführt. Die Arbeit eines Museumsrestaurators ist bei der Schaurestaurierung mit Restaurator Dimitri Scher zwischen 14 und 17 Uhr live erlebbar.

Auf Kinder und Familien wartet ein spannendes Programm. Neben einem Actionboundquiz, einem kostenlosen Kinderaudioguide und einer Spielecke für Familien mit Kleinkindern bietet das Kreativatelier „Fashiondesigner“ den kleinen Besucher*innen die Möglichkeit, selbst gestalterisch produktiv zu werden.

Für das kulinarische Wohl sorgt ein Grillevent mit Tommys Teufelsküche im Brunnenhof.

Am Museumstag 2023 präsentiert das Museum Karl-Marx-Haus zusätzlich zur Dauerausstellung die Wanderausstellung „Leseland DDR“ der Bundesstiftung Aufarbeitung. Passend zur Wanderausstellung klärt Jeannine Huster in einem Kurzvortrag über die „heilsame Wirkung des Lesens“ auf. Wie die Beziehung von Karl Marx zum Lesen aussah, erläutert Dr. Jürgen Schmidt in seiner Präsentation. Halbstündige Führungen zum „Mensch Karl Marx“ informieren die Teilnehmer*innen zudem genauer über das Leben und Werk des Universalgelehrten.

Kinder haben passend zum Thema der Sonderausstellung die Möglichkeit, ein eigenes Lesezeichen zu basteln.

Happy Museum: Im Rheinischen Landesmuseum Trier dreht sich am Internationalen Museumstag alles rund um das Glück. In Themenführungen für Erwachsene und Familien stehen die spannenden Geschichten archäologischer “Glücksfunde” im Mittelpunkt sowie über 2.000 Jahre alte “magische” Glücksbringer. Einen kurzweiligen Einblick in die römische Geschichte gibt Philipp Nitsch, der aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur im Landesmuseum absolviert. Passend zum Motto dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf Tipps und Impulse für einen entspannten Alltag mit Dr. Juliane Hellhammer vom StressZentrum Trier freuen.

In der „Glücks-Werkstatt” können Kinder sich ihre eigenen Glücksbringer gestalten und mit nach Hause nehmen. Einen besonderen Glücksmoment verspricht die Grundschultheater-AG der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule aus Trier mit dem Stück „Pechvogel und Glückskind“ nach dem Märchen von R. v. Volkmann. Die inklusive Aufführung der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige wird von einer Gebärdensprachdolmetscherin begleitet und begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Ob kleine Kaffeepause oder großer Hunger: Das Café Zeitsprung rundet auch an diesem Tag wieder mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten das Programm ab.

Am Museumstag lädt die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier zu abwechslungsreichen Führungen und einem interessanten Workshop ein. Die Rundgänge durch die Dauerausstellung beleuchten das mittelalterliche Weltbild oder präsentieren Bücher als Zeugnisse ihrer Zeit. Besondere Objekte und ihre Geschichten werden in der Führung „Kurioses aus der Schatzkammer“ vorgestellt.

Kinder und Erwachsene haben die Gelegenheit, bei einem Workshop mit Annette Schiffmann ihr eigenes Buch zu gestalten. Das Erstellen von handgebundenen Büchern beginnt mit einer Lage Papier, einem sogenannten Heft. Daraus fertigen die Teilnehmer*innen zusammen ein kleines Büchlein an. Die Buchdeckel werden anschließend aus handgeschöpften Papieren produziert.

Etwaige Programmänderungen finden Sie immer aktuell unter www.museumsstadt-trier.de und auf den Webseiten der fünf Museen der Museumsstadt Trier.