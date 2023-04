Tragischer Unfall in Homburg: Seniorin kracht in Pkw und Hauswand – tot!

HOMBURG-EINÖD. Wie die Polizei Homburg mitteilt, ereignete sich am Dienstag, 18.04.2023, gegen 18.00 Uhr im Einmündungsbereich der Hauptstraße zur Nillbergstraße in Einöd ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fahrzeugführerin.

Die 75-jährige Fahrerin eines BMW aus Homburg stieß zunächst bei einem Einparkvorgang in der Nillbergstraße gegen einen geparkten Peugeot. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit die abfällige Straße hinunter. Im Einmündungsbereich zur Hauptstraße kollidierte sie ungebremst mit einem querenden Fiat Doblo und kam danach an einer Hauswand in der Hauptstraße zur Unfallendstellung.

Der 75-jährige Fahrer des Fiat Doplo, ebenfalls aus Homburg, wurde bei dem Unfall leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Für die 75-jährige Unfallverursacherin kam jede Hilfe zu spät, sie erlag ihren schwerwiegenden Verletzungen wenig später im Krankenhaus. An der betroffenen Hauswand entstand hoher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, es besteht Einsturzgefahr.

Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt.