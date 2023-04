GUSENBURG. In der Nacht von Samstag, 15.4., auf Sonntag, 16.4.2023, kam es in Gusenburg an der Straße Am Schießstand, die unmittelbar an die L147 grenzt, zu einer illegalen Müllentsorgung. Hier wurden mehrere blaue Säcke mit Asbest-Platten sowie Styrodur illegal am Waldesrand entsorgt.

Hierbei könnte es sich um Material eines alten Hausdachs handeln. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil (Telefon: 06503-915110). (Quelle: Polizeiinspektion Hermeskeil)