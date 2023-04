Region: Pkw erfaßt Fußgängerin – 16-Jährige schwer verletzt

IDAR-OBERSTEIN. Am heutigen Freitag, 14.04.2023, kam es gegen 13.30 Uhr in der Straße “Auf der Idar” in Idar-Oberstein im Baustellenbereich auf Höhe des dortigen Europaplatzes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Die 16-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn zwischen den Warnbaken der Baustelle hindurch überquerte, wurde dabei durch einen ordnungsgemäß die Fahrbahn nutzenden Pkw erfasst und im Bereich der unteren Extremitäten schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der 49-jährige Fahrer führte seinen Pkw zum Unfallzeitpunkt mit geringer Geschwindigkeit – dies wurde auch von mehreren Zeugen beobachtet.

Über die genaue Art und Schwere der Verletzungen können zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben getätigt werden.

Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Rettungswagen, sowie der Notarzt des DRK.