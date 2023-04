Die Freibad-Saison naht: Kylltalbad macht sich bereit

TRIER-LAND. Die Tage werden langsam wieder länger und auch wärmer. Und langsam geht der Blick auch in Richtung Freibadsaison. Bis allerdings ein Bad wie das Kylltalbad bei Kordel seine Tore öffnen kann, sind viele Vorbereitungsarbeiten zu erledigen.

Damit die Badegäste sich wohlfühlen können, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, die Spuren des Winters zu entfernen. Die Arbeiten umfassen das Entfernen der Blätter auf Parkplatz und Liegewiesen, der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern oder die Reinigung und Reparatur der gepflasterten Flächen.

Besonderes Augenmerk ist auf die Attraktionen im Kylltalbad gerichtet. Alle Rutschen, Sprungtürme und die Attraktionen im Kleinkindbecken müssen repariert (sofern notwendig) und gewartet werden. Alle Geräte wurden bereits vom TÜV überprüft, mit der Freigabe wird in den kommenden Tagen gerechnet. Bereits gereinigt sind alle Becken. Was der Winter an Schäden hinterlassen hat, beseitigt eine beauftragte Fliesenfirma, die derzeit alle gerissenen oder sich lösenden Fliesen in den Becken und in den Außenbereichen erneuert.

So könnte die Badesaison langsam kommen, aber noch werden dringend Rettungsschwimmer gesucht, die für die Beckenaufsicht unabdingbar sind. Wer also mindestens 18 Jahre alt ist, einen Rettungsfähigkeitsnachweis für Rettungsschwimmer hat oder bereit ist, diesen kostenfrei zu erwerben, einen Erste-Hilfe-Nachweis für Rettungsschwimmer nachweisen kann und Lust auf einen Sommer-Job an der frischen Luft hat, ist beim Kylltalbad richtig. Näheres dazu ist unter www.trier-land.de/kultur-freizeit/kylltalbad-bei-kordel/ oder https://www.trier-land.de/aktuell/stellenausschreibungen/ zu erfahren. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)