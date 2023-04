Schrecklich: Kindesmissbrauch in 132 (!) Fällen – 60-Jähriger vor Gericht

KOBLENZ. Am 26.4. beginnt vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Koblenz der Strafprozess gegen den Angeklagten Ralf W., dem schwerer sexueller Missbauch eines Kindes vorgeworfen wird. Die Taten sollen sich in Bad Marienberg und andernorts zugetragen haben.

Dem 60-jährigen Angeklagten werden von der Staatsanwaltschaft in der Zeit vom 1.1.2013 bis zum 31.12.2015 insgesamt 132 Taten zur Last gelegt.

So soll der Angeklagte in 104 Fällen sexuelle Handlungen vor einem Kind vorgenommen haben. Darüber hinaus soll es in 24 Fällen zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern und in vier weiteren Fällen zu einem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern durch den Angeklagten gekommen sein. (Quelle: Landgericht Koblenz)