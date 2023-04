Enttäuschend! Trierer Basketballer verlieren auch in Bochum

BOCHUM. Die Trierer Basketballer verlieren auch in Bochum. Die mögliche Teilnahme an den Playoffs ist nur noch wenig wahrscheinlich.

Ohne die weiterhin verletzt fehlenden Dan Monteroso (Leistenbruch) und Till Isemann (Patellasehnenanriss) schickte Jermaine Bucknor Garai Zeeb, Parker van Dyke, Alex Laurent, Travis Daniels und Dylan Painter als Starting Five auf das Parkett der Rundsporthalle Bochum. Von Beginn an machten beide Mannschaften klar, dass sie schnellen Offensivbasketball spielen wollen und suchten immer wieder frühe Abschlüsse aus der Distanz. Auf Bochumer Seite zeigte sich vor allem Tarontate Crockett in überragender Form und fand immer wieder Wege die Trierer Defense chancenlos stehen zu lassen. Insgesamt fanden die Gladiatoren defensiv kein Mittel gegen die schnelle Offensive der SparkassenStars, ließen den Ball offensiv dafür jedoch gut laufen und fanden selbst immer wieder gute Würfe. Nach einem kurzweiligen ersten Viertel lagen die Moselstädter mit 29:34 zurück.

Auch im zweiten Viertel blieb das offensive Tempo extrem hoch und die Kontrahenten verließen sich weiterhin auf den Dreier. Auf Trierer Seite kam Point Guard Jordan Johnson nun immer besser in Fahrt und lieferte sich mit dem Bochumer Topscorer Crockett ein regelrechtes Wurfduell. Während auf Seiten der Gastgeber die Wurfquoten etwas runter gingen, die Anzahl der genommenen Schüsse aber unverändert hoch blieb, fanden die Trierer nun wieder bessere Abschlüsse und gingen nach drei erfolgreichen Dreiern in Folge mit 38:36 in Führung (13. Spielminute). Bis zur Halbzeitpause lieferten sich beide Teams einen offensiven Schlagabtausch, bei dem die Bochumer immer wieder einfache Lösungen gegen die Trierer Defensive fanden. Durch gute Trefferquoten in der Offensive blieben die Gladiatoren jedoch im Spiel und es ging mit einer knappen Führung von 62:59 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Spielweise beider Teams und die Zuschauer in Bochum sahen weiterhin viel Eins-gegen-Eins, schnelle Schüsse in der Offensive und beidseitig große Probleme in der Defensive. Im Laufe des dritten Viertels fanden die SparkassenStars ihr Wurfglück wieder und schossen sich nach fünf gespielten Minuten erneut in Führung (77:79). Auf Trierer Seite scorte Jordan Johnson zwar nach Belieben, aber auch sein Gegenüber Tarontate Crockett war nicht zu stoppen. Bis zum Viertelende blieb die Partie von teils wilden Offensivaktionen geprägt, die Defense der Gladiatoren hatte weiterhin kaum Zugriff auf das schnelle Spiel der Gastgeber. Mit 81:89 ging es letztlich in die letzte Viertelpause des Abends.

Zu Beginn des vierten Viertels ging das Spieltempo kurzzeitig etwas zurück und beide Teams versuchten defensiv kompakter zu agieren. Dennoch kamen sowohl Trier als auch Bochum weiterhin zu einfachen Punkten und erhöhten das Tempo nach wenigen Minuten erneut deutlich. Zur Mitte des letzten Viertels stand es 91:98 und die Gladiatoren hatten Probleme den Rückstand auf die Gastgeber zur verkürzen, da diese in nahezu jedem Angriff eine Antwort auf gelungene Trierer Aktionen fanden. Erst wenige Minuten vor Schluss kamen die Moselstädter nochmal zu einem kleinen Lauf und verkürzten durch einen Dreier von Parker van Dyke auf 100:103 bei gut zweieinhalb Minuten Restspielzeit. Nach einer Auszeit der SparkassenStars fanden diese jedoch wieder die richtige Antwort und nach einem erfolgreichen And-One und einem einfachen Fastbreak stand es wieder 100:108 aus Trierer Sicht (38. Spielminute). In den letzten anderthalb Spielminuten verlor die Partie merklich an Intensität und beide Mannschaften schickten sich mit einigen Fouls gegenseitig immer wieder an die Freiwurflinie. So brachten die Bochumer ihre Führung letztlich über die Zeit und entschieden die Partie mit 109:116 für sich. Für die RÖMERSTROM Gladiators gilt es nun mit einem Sieg am Sparkasse Trier-Spieltag am kommenden Sonntag gegen Medipolis Jena die rechnerische Chance auf die Playoff-Plätze zu wahren. Tickets für das Heimspiel in der Arena Trier sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.

Jermaine Bucknor (Headcoach RÖMERSTROM Gladiators Trier): „Wir waren nicht in der Lage Bochums starke Offensive zu stoppen. Es ist schwierig, Spiele auf diesem Niveau zu gewinnen, wenn die gegnerische Mannschaft 116 Punkte erzielt. Bochum hat beeindruckend gespielt. Offensiv haben wir genug dafür getan, um das Spiel zu gewinnen, aber defensiv müssen wir in Eins-gegen-Eins und Helpside-Situationen viel besser sein. Ich habe das Gefühl, dass unser Team heute Kampfgeist gezeigt hat als zuletzt, im Basketball gibt es aber keine moralischen Siege. Es war eine enttäuschende Niederlage“.

Für Trier spielten: Garai Zeeb (21 Punkte), Parker van Dyke (13), Tom Demmer (DNP), Marco Hollersbacher (11), Jordan Johnson (30), Nico Wenzl (3), Jonathan Almstedt (2), Ole Theiß (DNP), Dylan Painter (6), Alex Laurent (10), Travis Daniels (13).