Luxemburg: Zahlreiche Einbrüche im Großherzogtum – zwei Täter geschnappt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale vermeldet für die zurückliegenden Tage mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten im Großherzogtum. In zwei Fällen konnten die mutmaßliche Täter bereits gefasst werden.

In der Nacht auf Dienstag, 11.4., wurde der Polizei gegen 3.00 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die dabei sei, sich gewaltsamen Zutritt zu einem Geschäft in der avenue J.-F. Kennedy in Ettelbrück zu verschaffen. Am vermutlichen Tatort konnten die Beamten im Inneren des Geschäfts einen Mann stellen, in dessen Besitz sich bereits diverses Diebesgut befand.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Dienstagnachmittag der Untersuchungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Dieser kam anschließend zur Untersuchungshaft in die Strafvollzugsanstalt in Sanem.

Von Dienstag auf Mittwoch kam es darüber hinaus zu weiteren Einbrüchen, unter anderem in eine Wohnung in der rue Jean Schoetter in Luxemburg-Merl, in Keller von Mehrfamilienhäusern in der avenue du dix Septembre in Luxemburg-Belair und in der rue des Girondins in Luxemburg-Hollerich, in Baucontainer von Baustellen in der rue du Centre in Ehlingen, in der route d’Arlon in Bartringen, in der rue Anna Lindh in Mamer und in der rue Hugo Gernsback in Luxemburg-Kirchberg

Am Montag, dem 10.4., war der Polizei gegen 17.20 Uhr ein auf frischer Tat beobachteter Fahrzeugeinbruch in der rue d’Anvers in Luxemburg gemeldet worden. Der Täter, der mittels Einschlagen beider Dreiecksfenstern einen Rucksack aus dem Wagen entwendete, wurde schließlich im Rahmen der Fahndung am Bahnhof gestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Strafanzeige gegen den Mann erstellt und dessen erkennungsdienstliche Behandlung vorgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)