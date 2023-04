++ Trier-Ehrang: Motorradfahrer kracht in zwei Pkw: Schwer verletzt! ++

TRIER-EHRANG. Am heutigen Samstagmittag, 08.04.2023, kam es in der Friedhofstraße in Trier-Ehrang zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei kollidierte ein Motorradfahrer, der die dortige Strecke in Richtung Kordel befuhr, mit zwei entgegenkommenden PKW. Aufgrund des Zusammenstoßes zwischen den beteiligten Fahrzeugen stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich, unter anderem an der unteren Extremität, schwer.

Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verletztenversorgung vor Ort und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme war die Friedhofstraße, zwischen den Einmündungen Oberstraße und Im Karrenbachtal, für circa eine Stunde komplett gesperrt.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

Neben dem Rettungsdienst und dem Notarzt waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich im Einsatz.