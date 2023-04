Luxemburg: Schreckschusswaffe abgefeuert – Festnahme nach Streitigkeiten

FOETZ. Um kurz nach 4.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der rue du Brill in Foetz ein Zwischenfall gemeldet, wobei ersten Informationen nach ein Schuss aus einer Waffe abgefeuert wurde. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet und wenig später konnte in Mondercange ein Wagen mit zwei Tatverdächtigen gestoppt werden.

Die beiden Insassen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienstelle abgeführt. Im Wagen wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde einer der Tatverdächtigen festgenommen und wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die Schreckschusspistole wurde beschlagnahmt und dem Fahrer wurde aufgrund eines positiven Alkoholtests der Führerschein entzogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)