Meerfeld: Kita Maarwichtel mit moderner und effizienter LED-Beleuchtung

MEERFELD. Die Ortsgemeinde Meerfeld treibt den Klimaschutz vor der eigenen Haustür weiter voran. Gemeinsam mit Westenergie setzt die Kommune die Kita Maarwichtel ab sofort mit moderner LED-Innenbeleuchtung energieeffizient in Szene. In der Einrichtung sorgen nun 14 neue LED-Panels in zahlreichen Räumen für eine zeitgemäße und umweltschonende Ausstrahlung.

Vor Ort konnten sich Ortsbürgermeister Eugen Weiler sowie Marco Felten von der Westenergie einen Eindruck von der modernen Beleuchtungstechnik verschaffen. Mit dabei war auch Christian Stalter, Sanierungsmanager in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Durch einen Zuschuss für die Umrüstung der Beleuchtung unterstützt Westenergie die Gemeinde Meerfeld bei der Einsparung von Energie.

„Durch die neue langlebigere LED-Technik entlasten wir nicht nur den Haushalt der Gemeinde, sondern schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz“, stellte Ortsbürgermeister Weiler fest. „Die zeitgemäße Modernisierung leuchtet die Räume in der KiTa außerdem besser aus.“

Durch die Umrüstung rechnet die Gemeinde damit, die Beleuchtung fortan mit deutlich weniger Energie im Vergleich zu den ausgebauten Leuchten betreiben zu können. Dadurch werden die Stromkosten der Kindertagesstätte erheblich sinken. (Quelle: Westenergie AG)