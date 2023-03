Trier: Wechsel in der Chirurgie – Klinikum Mutterhaus begrüßt neue Chefärzte

TRIER. Am Mittwochabend fand in den Viehmarktthermen in Trier mit vielen Gästen die offizielle Begrüßung der neuen Chefärzte Prof. Dr. med. Emile Rijcken, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Chirurgie 1) und Dr. med. Elmar Schwarz, Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie (Chirurgie 3) statt.

Am 1. Februar 2023 hat Prof. Dr. med. Emile Rijcken die Nachfolge von Prof. Dr. med. Pan Decker als Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie als Leiter des zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrums am Klinikum Mutterhaus übernommen. Rijcken absolvierte sein Medizinstudium an der RWTH Aachen und war zuletzt Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie sowie Leiter des Darmzentrums und Koordinator des Viszeralonkologischen Zentrums am Universitätsklinikum Münster. Der erfahrene Chirurg ist auf kolorektale Chirurgie, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und das gesamte Spektrum der (onkologischen) Viszeralchirurgie – von Speiseröhre, Magen, Darm bis hin zur Bauchspeicheldrüse – spezialisiert. Als Mitglied des europäischen Gremiums für Chirurgie (FEBS) ist Rijcken in engem Austausch mit führenden Medizinern über die neuesten Entwicklungen in der chirurgischen Forschung und Praxis. „Seit meiner Ankunft durfte ich auf allen Ebenen freundliche und umgängliche Menschen kennenlernen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam als Team großartige Arbeit leisten und die chirurgisch-onkologische Versorgung in der Region auf hohem Niveau nachhaltig weiterentwickeln werden“, so Rijcken in seiner Antrittsrede.

Seit Februar dieses Jahres leitet Dr. med. Elmar Schwarz die Chirurgie 3 als eigenständige Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie im Klinikum Mutterhaus. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen für Spezielle Unfallchirurgie und Spezielle Orthopädische Chirurgie sowie zertifizierten Zusatzqualifikationen in der Endoprothetik und Wechselendoprothetik vereint er alle relevanten Zusatzweiterbildungen zur Führung einer modernen und operativ breitgefächerten Abteilung. Trier und Umgebung sowie die Menschen hier sind ihm nicht unbekannt, da er nach Abschluss seines Studiums am Universitätsklinikum Homburg einen Großteil seiner Weiterbildung im St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich und Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier absolvierte. Zuletzt war Schwarz über fünf Jahre als Leitender Oberarzt im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Winterbergklinikum in Saarbrücken – eine der größten orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilungen des Saarlandes – tätig und trug als Zentrumskoordinator und Senior-Hauptoperateur federführend zur Etablierung des zertifizierten Endoprothesenzentrums der Maximalversorgung an seiner früheren Wirkungsstätte bei.

„Dank der Motivation und dem Engagement aller Mitarbeiter, die mich bisher beim Aufbau der neuen Abteilung unterstützt haben, waren die letzten Wochen bereits ein voller Erfolg. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei alle Beteiligten bedanken! Ich freue mich sehr, mit Ihnen zusammen in meiner alten und jetzt wieder neuen Heimat einen Beitrag zu einer bestmöglichen Patientenversorgung auf unfallchirurgisch-orthopädischem Gebiet leisten zu können“, berichtete Schwarz über seinen erfolgreichen Start am Klinikum.

Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger hieß die beiden Chefärzte bei der offiziellen Amtseinführung am Klinikum Mutterhaus herzlich willkommen und betonte ihre herausragende Qualifikation für die Leitung der Abteilungen: „Ich freue mich über die exzellente Besetzung der Chefarztposten und den Ausbau der Unfallchirurgie zu einer eigenständigen Abteilung, durch die unsere Patienten bestmöglich versorgt und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt sind.“