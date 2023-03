Unfall in Wittlich: Kind gerät mit Hand in Tablettförderband – Krankenhaus

WITTLICH. Am heutige Donnerstag kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall in einem Lebensmittelmarkt in Wittlich. Hier geriet ein Kind mit seiner Hand in ein Tablettförderband, wodurch drei Finger gequetscht wurden. Die Eltern standen in unmittelbarer Nähe zu ihrem Kind, konnten den Unfall jedoch nicht verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr der Stadt Wittlich, der Rettungsdienst sowie die Polizei Wittlich. (Quelle: Polizeiinspektion Wittlich)