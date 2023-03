Trunkenheit am Steuer: Strafbefehl gegen Ex-AfD-Landtagsabgeordneten

GERMERSHEIM/MAINZ. Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Matthias Joa muss wegen eines Falles von Trunkenheit am Steuer eine Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Germersheim verhängte gegen den früheren AfD-Politiker und mittlerweile fraktionslosen Abgeordneten aus der Pfalz einen Strafbefehl, wie das Gericht am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Der Strafbefehl sehe 35 Tagessätze zu 150 Euro – also insgesamt 5250 Euro – vor. Zusätzlich werde Joa für ein halbes Jahr die Fahrerlaubnis entzogen. Zunächst hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.

Im Februar hatte Joa nach einer entsprechenden Entscheidung des Rechtsausschusses des Landtages seine parlamentarische Immunität verloren. Seinerzeit hatte Joa gesagt, er bedaure die «dumme und verantwortungslose» Entscheidung, sich nach einer Feier in seinem südpfälzischen Heimatort mit 1,75 Promille ans Steuer gesetzt zu haben. (Quelle: dpa)