Einfallsloses Versteck: Polizisten schmunzeln über naiven Flüchtigen

NOHFELDEN-EISEN. Am Abend des 28.3. konnten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland eine zur Verhaftung ausgeschriebene Person in einem Wohnhaus in Nohfelden-Eisen festnehmen. Nach Umstellung des Gebäudes wurde die Wohnung durchsucht, wobei sich die Beamten ein Schmunzeln nicht verkneifen konnten, als sie den Gesuchten entdeckten.

Dieser rechnete sich offenbar gute Chancen aus von den Beamten nicht entdeckt zu werden, als er sich hinter einer größeren Kartonage versteckt hielt. Das eher einfallslose Versteck stellte keine Herausforderung für die erfahrenen Beamten dar, die den unüblich abgestellten Karton sofort als mögliches Versteck lokalisierten. Der Gesuchte ließ sich sodann widerstandslos festnehmen und wurde am heutigen Tage der JVA überstellt.

Dort sitzt er nun eine 3-monatige Haftstrafe ab. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)