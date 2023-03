Enkeltrick und Co: Saarland startet breite Kampagne gegen Telefonbetrüger

Mal befindet sich ein Enkel in Not und braucht dringend Geld, mal wollen «Polizeibeamte» Schmuck und Bares in Obhut nehmen. Mit einer großen Aufklärungskampagne will das Saarland vor allem Ältere gegen solche Betrügereien schützen.