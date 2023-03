Schwerer Unfall: Radfahrer stürzt – PKW gerät in Graben und überschlägt sich

URBAR. Auf der K 84 zwischen Urbar und Simmern hat sich gegen 10.50 Uhr am heutigen Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die PKW-Fahrerin an dem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer vorbeifahren / diesen überholen. Der Fahrradfahrer ist dann vermutlich nach links in einen Feldweg abgebogen. Hierbei kam es zu dem Unfall wobei der Fahrradfahrer zum Sturz kam. Der PKW geriet in den Straßengraben und überschlug sich.

Beide Personen wurden verletzt. Die K 84 zwischen Urbar und Simmern ist derzeit wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Unfallaufnahme ist noch im Gange. (Quelle: Polizeiinspektion Bendorf)