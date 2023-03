Lehrer im Netz übel beschimpft: Schüler aus Idar-Oberstein müssen Sozialstunden leisten

IDAR-OBERSTEIN. Anfang letzten Jahres hatten zwei Schüler einer Schule in Idar-Oberstein ihre Lehrer im Internet auf üble Weise beschimpft. So hießt es in einem Post beim Kurznachrichtendienst Twitter etwa „Ich f**** dich du dummer B**tard“. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hatte daraufhin beim Amtsgericht Anklage gegen die Schüler erhoben (lokalo berichtete).

Jetzt hat das Amtsgericht Idar-Oberstein das Verfahren gegen die beiden 19-Jährigen wegen Beleidigung ihrer Lehrer im Internet gegen Auflagen vorläufig eingestellt, wie der SWR berichtet. Die beiden jungen Männer, die bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sind, müssen insgesamt 80 Sozialstunden in einem Pflegeheim ableisten.

Sie schilderten während des Verfahrens, dass es durch die Tat auch für sie zu persönlichen Konsequenzen gekommen sei. So habe es Streit in der Familie gegeben, Freunde hätten sich abgewandt.

Unter anderem hatten sie Fotos von einer Lehrerin auf Twitter gepostet und sie beleidigt. Laut SWR enthielten die Twitter-Posts u.a. rassistische, homophobe und sexistische Inhalte sowie z.T. abscheuliche Fantasien. Ein Opfer sei traumatisiert worden, weil die Beleidigung auf einen persönlichen Schicksalsschlag Bezug nahm. (Quelle: SWR)