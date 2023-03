Schwerer Crash mit vier Fahrzeugen: Lkw-Fahrer weicht aus und kracht in Gegenverkehr

FISCHBACH/IDAR-OBERSTEIN. Am heutigen Montag, 27.03.2023, kam es gegen 14.20 Uhr im Einmündungsbereich der L160/K37 (Abfahrt Hintertiefenbach) zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier involvierten Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher bog hierbei, ohne Rücksicht auf den bevorrechtigten Verkehr auf der L160 zu nehmen, von der K37 auf die L160 ab. Ein aus Fahrtrichtung Herrstein kommender LKW musste, um eine direkte Kollision mit dem Pkw zu verhindern, eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver durchführen.

Durch das Ausweichmanöver kam es wiederum zum Frontalzusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, deren Insassen aufgrund eines glücklichen Umstandes lediglich leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Rahmen der Fahndung jedoch angetroffen und identifiziert werden.

An denen am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, eine Fahrzeugführerin wurde vorsorglich in das Klinikum Idar-Oberstein zur weiteren Abklärung verbracht. Im Einsatz befanden sich neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zwei Rettungswägen des DRK sowie ein Abschleppunternehmen.

Die L160 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, es kam zum Teil zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.