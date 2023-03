“Jetzt erst recht!”: Klausener Pater Albert stellt sein neues Buch vor

KLAUSEN. Für die Buchpremiere von “Jetzt erst recht!” hatte Pater Albert Seul OP die perfekte Geburtshelferin: Deutschlands bekannteste Notärztin Dr. Carola Holzner (“Doc Caro”). Die Wallfahrtskirche war seit Wochen mit 270 Personen ausverkauft.

Doc Caro überraschte mit der Eröffnung von der Kanzel und die ehemalige Messdienerin las mehrere Verse aus dem Gotteslob vor. Am Anfang wurde sehr intensiv über den Kirchenfrust von Pater Albert gesprochen.

Nach Pater Alberts Sicht ist u.a. die Weltkirche das Problem für den Reformstau in Deutschland. Hierbei zitierte er auch Papst Franziskus der schon vor Jahren Europa mit einer “Großmutter die nicht mehr fruchtbar und lebendig ist” beschrieb.

Nach dem Kirchenfrust, sprach er auch über seine Kirchenlust. Die Kirche muss frische und neue Ideen haben. Aus Klausener Sicht nannte er die verschiedenen Segnungen (Motorradwallfahrt, Tiersegnungen und Traktorsegnungen) oder das Veranstaltungsprogramm “Kultur in der Wallfahrtskirche” als Ideen um die Kirche als Volkskirche für die Zukunft zu positionieren und nicht als Sekte.

Doc Caro brachte die Online Beichte als Idee auf, um die Menschen zu erreichen und dieses Sakrament auf das Jahr 2023 anzupassen. Doc Caro würde dieses Angebot bei Pater Albert nutzen. “Gäbe es mehr von Pater Alberts Sorte, würde die Kirche aus allen Nähten platzen. Es braucht mehr Macher, die mit offenem Herzen durchs Leben gehen. Nur, wer für etwas brennt, kann das Feuer auch bei anderen entfachen. Danke, Albert, du bist eine Inspiration!” sagte Doc Caro.

Der Offene Kanal Wittlich hat die Buchvorstellung gefilmt und die Aufzeichnung wird im April ausgestrahlt und ist dann auch auf dem YouTube Kanal der Wallfahrtskirche Klausen abrufbar,

Am Ende der Veranstaltung gab es noch mehrere Überraschungen.

Doc Caro bekam ein Quadro Sold Out Award für vier ausverkaufte Veranstaltungen in Klausen innerhalb eines Jahres und Pater Albert überraschte Doc Caro mit seinen Socken: Auf der Figur ein Super Woman war das Gesicht von Doc Caro. Pater Albert schenkte Doc Caro Socken mit seinem Gesicht.

Außerdem bekam Petra Moske noch ein Bild überreicht für 3 Millionen Aufrufe auf Instagram und TikTok für den “Lachflash” von der Lesung im Januar. Für Nestwärme e.V. bekam sie ein signiertes gemaltes Bild von Doc Caro und Pater Albert überreicht, dass für zu einem späteren Zeitpunkt für das Kinderhospiz in Trier versteigert werden soll.

Die Aktion “Trinken für den guten Zweck” war an diesem Abend für “Smiling Stars”. Sigis Ranch in Klausen-Krames bietet Reittherapie an. Leider wird dies nicht von der Krankenkasse bezahlt. Dem Tierfreund Pater Albert ist dies ein Herzensangelegenheit und unterstützt diese Aktion.

Das cross media Buch (mit QR Codes zu Videos) JETZT ERST RECHT von Pater Albert ist ab sofort in jedem (Online) Buchhandlung erhältlich oder im Paulinus Verlag und kann exklusiv bei der Altstadt Buchhandlung Wittlich signiert (auch mit persönlicher Widmung) bestellt werden.

Der Dominikanerpater wird am 05.04.2023 auf der roten Couch der SWR Landesschau sitzen und auch im SWR Fernsehen über sein Buch und seine Sicht auf die katholische Kirche sprechen.