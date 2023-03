Vandalismus im Saarland: E-Scooter-Fahrer demolieren 16 (!) geparkte Fahrzeuge

SAARBRÜCKEN. Am heutigen Sonntag, den 26.3., wurden kurz nach 6.00 Uhr drei randalierende junge Männer in der Spichererbergstraße in Saarbrücken gemeldet. Zwei der Randalierer seien mit einem E-Scooter des Verleihanbieters Tier unterwegs gewesen und ein dritter junger Mann sei zu Fuß gegangen.

Es wurde mitgeteilt, dass die jungen Männer gegen geparkte Fahrzeuge treten würden. In der Folge konnten im Bereich der Spichererbergstraße insgesamt 16 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bittet Zeugen, die Beobachtungen bezüglich der Randalierer gemacht haben, sich bitte unter der Telefonnummer 0681/9321233 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)