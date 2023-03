DREIECK VULKANEIFEL. Am gestrigen Samstag, den 25.3., kam es auf der A48 am Dreieck Vulkaneifel um 7.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person in ihrem PKW eingeklemmt.

Ein PKW war in die Böschung geraten und mit einem Baum kollidiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ulmen mit Wehrleiter Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Tanklöschfahrzeug und Mehrzweckfahrzeug. Ferner der Rettungsdienst und die Polizei. (Quelle: Feuerwehr Ulmen)