Wiltingen: Medizinischer Notfall bei PKW-Fahrer – Rettungshubschrauber im Einsatz

WILTINGEN. Am gestrigen Samstag, 25.3., geriet auf der K133 bei Wiltigen ein PKW von der Hauptfahrbahn ab. Grund war vermutlich ein medizinischer Notfall.

In Folge dessen fuhr das Fahrzeug in einen angrenzenden landwirtschaftlichen Weg und kam unterhalb der Weinberge an einer Mauer zum Stehen. Ersthelfer verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Nach Befreiung des Fahrzeugführers wurde dieser Medizinisch versorgt und mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 133 musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Konz, Konz-Oberemmel und Wiltingen, die Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und der Abschleppdienst. (Quelle: Feuerwehr Stadt Konz)