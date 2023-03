Drei gegen einen: Mann mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt

WEIßENTHURM. Am gestrigen Samstag, 25.3.2023, gegen 21.55 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Weißenthurm, unterhalb der Rheinbrücke, zu einem Raubdelikt. Durch drei bisher unbekannte Täter wurde der Geschädigte angehalten, mit Pfefferspray eingesprüht und ihm dabei der Geldbeutel und das Handy entwendet.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den Tätern handelt es sich um eine Frau und zwei Männer Anfang zwanzig. Eine der Täter soll die Haare nach hinten gebunden haben. Der Geschädigte erlitt durch das Pfefferspray eine leichte Verletzung.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen machen kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632/921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Andernach)