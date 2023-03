Region: Schlägerei vor Disko – mindestens zwei Personen verletzt

BIRKENFELD. In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 3.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einer ortsansässigen Diskothek in Birkenfeld. Hierbei wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Bei dem Hauptaggressor soll es sich um eine derzeit unbekannte männliche Person handeln, welche auch vor der Diskothek auf eine Geschädigte körperlich einwirkte.

Personenbeschreibung:

– ca. 180 cm groß

– Vollbart

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld (Telefon: 06782-9910). (Quelle: Polizeiinspektion Birkenfeld)