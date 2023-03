Trier: Autofahrer kracht auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Pkw und flüchtet – Zeugen gesucht!

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am heutigen Samstag, dem 25.03.2023, gegen 15.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke.

Beide Fahrzeuge befuhren die Brücke in Fahrtrichtung Bitburger Straße. Kurz vor der dortigen Ampelanlage wechselte ein blauer Seat von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Fahrzeug. Hierbei handelte es sich ebenfalls um einen Seat in der Farbe hellblau mit TR-Kennzeichen. Nach der Kollision stoppte das Fahrzeug kurz und fuhr anschließend in Fahrtrichtung der Bundesstraße 51 davon.

Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen hellblauen Seat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.