Diebstahlserie im Saarland: Zwölf Wohnwagen und Wohnmobile geklaut

AUERSMACHER. Am vergangenen Donnerstag, 23.3.2023, entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen in Auersmacher. In den letzten Wochen registrierte das Landespolizeipräsidium bereits zwölf Diebstähle von Wohnmobilen und Wohnwagen. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht.

Zwischen 1.00 Uhr und 8.00 Uhr verschwand in der Eisenbahnstraße in Auersmacher der weiße Knaus Tabbert Sport, mit einem Wert von ca. 20.000 Euro. Der Wagen mit den Kennzeichen SB-S 5855 war direkt neben dem Wohnanwesen abgestellt und mit einer Deichselsicherung versehen.

In der Nacht auf den 15.3.2023 überwanden Unbekannte Sicherungsmaßnahmen an einem hochwertigen Wohnwagen der Marke Hymer mit dem Kennzeichen SB-TH 326 in Saarbrücken-Klarenthal, Auf der Trift, und entwendeten diesen von seinem offenen Stellplatz. Weitere Tatorte befanden sich in Saarbrücken-Güdingen, Klarenthal, Webenheim und Ludweiler.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Tatorte oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

In den vergangenen Wochen häuften sich wieder Diebstähle von Wohnwagen und Wohnmobilen im Saarland. Die Diebe hinterlassen zumeist keine Spuren. Aus diesem Grund ist die Mithilfe der Bevölkerung zur Aufklärung dieser Straftaten von besonderer Bedeutung. In diesen Zusammenhängen bittet die Polizei, verdächtige Wahrnehmungen zu melden.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle empfiehlt daher folgende Maßnahmen:

– Stellen Sie als dauerhafte Lösung den Wohnwagen oder das Wohnmobil in eine Garage, Halle oder auf dem eigenen Gelände so ab, dass die Fahrzeuge von den Tätern nicht gesehen und somit nicht entdeckt werden können!

– Verhindern Sie als Sofortmaßnahme (z. B. wenige Tage vor dem Abreisetermin) das Entfernen des Wohnwagens oder Wohnmobils durch “Blockaden” (etwa durch den eigenen PKW) – dadurch kann dem “Tatanreiz der schnellen und einfachen Beute” entgegengewirkt werden! (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)